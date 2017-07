Teruglezen etappe 4 - Peter Sagan uit Tour de France gezet om elleboogstoot

Groenewegen: 'Ben er goed vanaf gekomen'

Ik ben er goed vanaf gekomen: sprong van mijn fiets en landde op mijn voeten

Zo eindigde een saaie etappe in totale chaos. Want de eerste 190 kilometer waren allesbehalve reclame voor het wielrennen. Een eenzame Belg genaamd Guillaume Van Keirsbulck reed in zijn eentje urenlang op kop.



Op zo'n 15 kilometer van de streep begon de etappe pas echt. De ploegen van de klassementsrenners en de sprinters wilden allemaal voorin zitten in de bochtige, snelle laatste kilometers.



Daar kwam Lotto-Jumbo-sprinter Dylan Groenewegen uiteindelijk in een aardige positie, maar moest van zijn fiets springen toen een renner van Quick Step voor hem viel.



'Dan kun je remmen wat je wil, maar je vliegt er toch met z'n allen overheen. Ik ben er goed vanaf gekomen: sprong van mijn fiets en landde op mijn voeten. Cavendish en Degenkolb zijn er slechter afgekomen.'



Hij baalde wel dat er weer een kans minder was. 'Dat is zonde.' Over de elleboogstoot van Sagan: 'Of hij naar huis moet? Dat is aan de jury. Maar het is wel al een soort Wilde Westen in de sprint, met twee valpartijen nu.'