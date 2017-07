Teruglezen etappe 3 - Sagan: 'Ik maakte fouten, maar heb toch gewonnen'

Sagan: fouten gemaakt, toch gewonnen

Peter Sagan had niet de beste sprint uit zijn loopbaan nodig om de derde etappe van de Tour de France te winnen. De wereldkampioen kwam te vroeg op kop en schoot tot overmaat van ramp ook nog uit zijn pe

daal. Was hij bijna onder de druk bezweken? De wereldkampioen moest lachen om de vraag. 'Wat is druk? Ik ken geen druk. Laat ik eerst mijn ploeggenoten bedanken voor wat ze vandaag voor mij gedaan hebben. Het was zwaar met de wind op kop en de stress in het peloton.'



Sagan begon in goede positie aan de slotklim, die 1,6 kilometer lang was. 'Het was pittig. Ik zag op 800 meter voor de streep een gaatje en besloot mijn tempo op te voeren. Maar het was te ver inderdaad. Ik kwam te vroeg op kop en toen ik aanzette schoot ik ook nog uit mijn pedaal. Het was nog een fout, maar ik heb gewonnen. Michael Matthews kwam nog dichtbij, maar ik hield hem gelukkig achter me.'