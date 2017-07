Teruglezen etappe 1 - Winnaar Thomas: 'Ik had dit totaal niet verwacht'

Van Emden: 'Ik miste wat scherpte'

Jos van Emden reed zeker geen slechte tijdrit, maar slaagde er niet in om een gele trui te veroveren. 'Qua niveau was ik oké, er zat power op, maar ik miste misschien net die 1 à 2 procent scherpte', verklaart Van Emden, die op de zevende plek eindigde, tegenover het ANP. 'Die felheid die je nodig hebt om na een bocht weer op te trekken was er niet.'



Van Emden wijt dat aan de voorbereiding, die niet ideaal was. 'Ik ben te snel weer gaan trainen, had rust moeten pakken.' Aan de vorm lag het niet: 'Daarmee zit het toch wel goed. De regen was jammer, ik rijd liever droog, zodat ik niet hoef na te denken. Mijn bochten waren niet super. Ik ging bijna onderuit. Het was in ieder geval wel zo eerlijk dat we allemaal in dezelfde omstandigheden hebben moeten rijden.'