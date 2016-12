Ter Mors niet voor derde keer nationaal kampioen 1.500 meter

In december 2013 zat Ter Mors in een vergelijkbare situatie. Toen kreeg ze vlak voor het olympisch kwalificatietoernooi ook griep. Dat was de enige andere keer dat ze in Wüst haar meerdere moest erkennen op de schaatsmijl. Een belangrijk verschil met toen was het moment waarop ze ziek werd en hoe ze ermee omging. 'Toen werd ik vier dagen van tevoren ziek. We zijn daarna iets te fanatiek begonnen. Dat viel niet zo goed. We wilden het niet weer zo doen.' Rustig aandoen was nu het devies.



Ze kon maar tien dagen trainen op weg naar de NK. Ze paste haar ambities daarop aan. Het prolongeren van haar 1.500-metertitel was geen moment in haar gedachten. Het enige dat telde was plaatsing voor de WK afstanden. In Pyeongchang wil ze heel graag in februari haar wereldtitel verdedigen. 'Na een normale aanloop zou ik echt wel voor de overwinning zijn gegaan, maar daar heb ik nu geen moment aan gedacht.'