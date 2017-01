Ter Mors meldt zich na winst op 500 meter ziek op NK allround

Het is jammer, maar als je nu doorzet en je gaat daarna nog dieper, kan het misgaan. Dennis van der Gun, coach Ter Mors

Het kwam als een verrassing dat ze zich zo beroerd voelde na de openingsafstand. Er waren geen voortekenen geweest. In de aanloop naar het NK had Ter Mors nergens last van. Zelfs op de eerste dag van het toernooi was er aanvankelijk niets aan de hand. Van der Gun: 'Ze heeft vanmorgen nog gewoon getraind.'



Ter Mors had geen uitgesproken ambities op het nationaal allroundkampioenschap. De voormalig shorttrackster nam één keer eerder deel: in 2013. Toen won ze, bij haar debuut, de titel. In de jaren erna verlegde ze haar aandacht naar de 1.500 meter en het sprinten. Die kortere afstanden vindt ze leuker. En ze is er succesvol mee. Twee weken geleden reed ze naar het zilver op het EK sprint.