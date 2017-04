Tennisbond wil het radicaal anders: wereldwijd 90 procent minder proftennissers

Dertig plus en toch nog titelkandidaat

De gemiddelde leeftijd van de vier finalisten in het enkelspel op de Australian Open is 34 jaar. Ook de leeftijd van de acht halvefinalisten was al ongewoon hoog: 31,5. Waarom doen de routiniers het in Melbourne zo goed? (+)



Federer en Nadal zetten de tijd tien jaar terug

Van de zogeheten Big Four in het toptennis bereikten alleen Roger Federer en Rafael Nadal de kwartfinales van de Australian Open, waarmee de twee iconen de tijd tien jaar terug hebben gezet. In 2007 ontbraken de reeds uitgeschakelde Djokovic en Murray eveneens bij de laatste acht in Melbourne, toen Federer en Nadal de hoofdprijzen nog verdeelden. Is dit hun kans om nog een grandslamtitel te winnen? (+)



Federer is hard op weg koppositie te heroveren

Kijk niet gek op als Roger Federer op het eind van het jaar op zijn 36ste opnieuw de nummer 1 van de wereld is. Zelf houdt de maestro het op een ongekende droomreis met een ongewisse bestemming. (+)