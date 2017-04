Ten Cate toch geen bondscoach: 'De hele organisatie moet er achter staan'

Ten Cate (62) liet dit weekend, tijdens zijn urenlange gesprekken met Van Breukelen, nog doorschemeren dat bondscoach voor hem een erebaan zou zijn. Tegelijkertijd vertelde hij wel eens dat werken voor hem niet meer zo hoefde. Hij had goed verdiend en fijn gewerkt bij onder meer Ajax, Barcelona en Chelsea. Hij deed alleen nog wat hij werkelijk leuk vond: een vriendendienst voor Sparta, een club in China, werkgevers in het Midden-Oosten, waar ze goed van betalen zijn.



De KNVB stelde een profielschets voor de nieuwe bondscoach op, maar eigenlijk is er maar één devies: dweilen, en dat terwijl de kraan open staat. De tweede plaats proberen te bereiken en een play-off afdwingen. Het is een rotklus, wat deels verklaart dat de KNVB bij Ten Cate terechtkwam. Ronald Koeman en Frank de Boer willen niet, net als een aantal buitenlanders.



Louis van Gaal wordt mogelijk bestuursvoorzitter in de nieuwe structuur van de KNVB. Het Nederlandse gilde telt oneindig veel diplomahouders, maar die zijn blijkbaar niet interessant. Op de shortlist stonden Ten Cate en Dick Advocaat. Nu is er nog maar één persoon over, en één ding is zeker: de 69-jarige Advocaat vindt pas rust in zijn graf. Hij is verslaafd aan het spelletje.