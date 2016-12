Teleurstelling voor Ziyech: niet bij voorselectie Marokko Afrika Cup

De concurrentie is groot Hakim Ziyech

'Ik mis wedstrijden van Ajax, maar zo is de voetbalkalender nou eenmaal. Ik heb geen spijt van mijn keuze, ik ben er juist heel blij mee. Mijn vader ligt in Marokko begraven, in dat land voel ik me altijd fijn. We barsten van de kwaliteit, spelen aanvallend, 4-3-3. De druk is groot vanuit Marokko. Er leeft het besef dat dit een goede generatie is. Aan ons om dat te tonen.'



Volgens de Marokkaanse bondscoach zou Ziyech niet op de bank willen plaatsnemen en zou hij te aanvallend denken op het veld.

Van een basisplaats ging hij niet direct uit. 'Ik sta op nummer 10. Als ik speel, hè. De concurrentie is groot.'