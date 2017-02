Sven Kramer voor vijfde keer op rij wereldkampioen op 5000 meter

Het meesterschap van Kramer op de 5 kilometer werd bij de wereldtitelstrijd in Zuid-Korea weer eens bewezen. Hij verloor nog nooit bij een WK-optreden over 12,5 ronde. Hij bezit een surplus aan uithoudingsvermogen plus de power om te versnellen. Als hij voor één afstand is geschapen, dan wel na training gevormd, dan is het de 5 kilometer.



Hij zou in Gangneung worden uitgedaagd door Jorrit Bergsma, zijn provincie- en generatiegenoot. Die gaf vorig jaar, bij de WK in Kolomna, drietiende van een seconde toe. In Gangneung, op de nieuwe ijsbaan volgehangen met stuwende ventilatoren, werd het verschil tussen het tweetal plotseling weer ernstig vergroot: naar 2,5 seconden (6.09,33).



Bergsma werd na de loting al kansloos geacht. Hij diende in een rechtstreeks duel aan te treden tegen zijn plaaggeest die het mentale spel beter beheerst. De coach van Bergsma, de goedgebekte Jillert Anema, mag het woordenspel voeren, met uitspraken dat zijn pupil 'de betere schaatser' is van de twee. In de praktijk levert dat plaagstootje geen resultaat op. Kramer blijft, op de 5 kilometer, Bergsma, de olympisch kampioen op de 10, in een bijrol duwen.