Surfdude Vonk bewijst zich steeds meer als topper

Hij was vrijdag de beste 'in de golven'. Daar was plankzeiler Jordy Vonk nog trotser op dan op de bronzen medaille van het WK slalom die hij een dag later ontving. 'De golven waren bij die dag het hoogst. Dat is het mooist en het moeilijkst.'



Vonk, vorige week 24 jaar geworden, liet zich niet voorstaan op zijn voorsprong op de olympisch kampioen van de RS:X-klasse Dorian van Rijsselberghe. Die werd bij het WK slalom op zijn thuisbasis, Paal 17, veertiende in de eindstand. Casper Bouman, voormalig wereldkampioen in de olympisch klasse en de Formula-klasse zag zijn poging om ook in een derde discipline wereldkampioen te worden mislukken. Hij werd zestiende.