Supporters FC Twente eisen heropening home: 'Overal in het stadion worden drugs gebruikt'

De gemeente sloot onlangs het supportershome van Vak P nadat bij een politie-inval op 6 april tijdens de wedstrijd FC Twente-PSV 11 gram cocaïne in het honk werd gevonden. Elke hoeveelheid meer dan 0,5 gram geldt als handelsvoorraad. Volgens de supportersvereniging is daar in dit geval geen sprake van, omdat de gevonden 11 gram 'een optelsom was van pakjes die door individuele gebruikers zouden zijn weggegooid tijdens de inval'.



Burgemeester Onno van Veldhuizen verklaarde na de inval dat er aanwijzingen waren dat criminele motorbendes als Satudarah, Saudara en OMG (Outlaw Motorcycle Gang) de macht in het honk hebben overgenomen en het gebruiken als uitvalsbasis voor drugshandel. De politie hield het supportershome al twee jaar in de gaten, aldus politiechef Arjan Derksen op de zitting. 'We maakten ons zorgen over wat daar gebeurde', aldus Derksen.