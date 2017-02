Super Bowl: Amerikaans feestje heeft bittere bijsmaak gekregen

Man tegen man Bij American Football staan twee elftallen tegenover elkaar op een veld van 110 bij 49 meter. De teams proberen een ovalen bal in het verdedigingsvak van de tegenstander te krijgen. De bal wordt gedragen of geschoten. Om beurten krijgt elk team maximaal vier kansen om steeds 10 yards in het veld op te schuiven. Is dat gelukt dan behoudt het team de bal en krijgt opnieuw vier kansen. Het is toegestaan om de tegenstander met extreem geweld af te stoppen. De teams kennen speciale aanvallers, verdedigers en schietspecialisten. In totaal beschikt een team over 46 spelers. Een wedstrijd duurt vier keer 15 minuten zuivere speeltijd. Football ontstond in de 19de eeuw. Pas in 2014 werden spelers voor het eerst op groeihormonen getest

Zo staan groeihormonen - nuttig voor NFL-spelers omdat het spiergroei, vetverbranding en herstel van blessures zou stimuleren - pas sinds 2011 op de lijst met verboden middelen. Pas in 2014 werden spelers voor het eerst op groeihormonen getest, omdat de spelersvakbond en competitie ruzieden over testmethoden.



In december 2015 claimde nieuwszender Al Jazeera na een jaar undercoveronderzoek dat Peyton Manning, een van de beste NFL-spelers ooit, bij zijn herstel van een nekblessure groeihormonen had gebruikt. Het nieuws sloeg in als een bom. Manning ontkende de aantijging. Zeven maanden lang onderzocht de NFL de zaak. In juli kwam de conclusie: 'Geen geloofwaardig bewijs.'



Dave Zirin, sportcolumnist van weekblad The Nation, laakt de arbitraire kijk op doping in de NFL. Er is nog nooit een speler betrapt op groeihormonen, ook al zei in 2013 een anonieme NFL-speler nog tegen de krant Milwaukee Journal Sentinel dat zeker 30 procent van de NFL het gebruikt. 'Voor iedere dopingovertreder die ze pakken, gaan er twintig vrijuit', schreef CBS-columnist Mike Freeman in 2010. Cynische fans hebben een website opgericht, Yourteamcheats.com, waar schandalen en dopingovertredingen worden bijgehouden, en NFL-teams 'valsspeelpunten' krijgen.



Volgens Herman Ram van de Dopingautoriteit gebeurt er op gebied van dopingbestrijding wel steeds meer in de VS. Vliegwiel voor die ontwikkeling zijn volgens hem de vele recente dopingschandalen in het honkbal. De dopingtolerantie is in die sport minder hoog, stelt Ram, omdat veel Amerikanen hun leven lang honkballen. In American football is die situatie anders, omdat de sport een minder grote amateurbasis heeft. Ram: 'Het publiek kan er dan makkelijker afstand van nemen'.



De Super Bowl is te zien bij Fox Sports, zondagnacht vanaf 24.00 uur.