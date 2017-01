Succesvolle bondscoach Thomsen blijft bij Nederlandse handbalsters

Interview Helle Thomsen Helle Thomsen, de Deense bondscoach van de Nederlandse handbalploeg, is een vrouw die zich 24 uur per dag op de sport concentreert. 'Ik ben direct. Ik zeg waar het op staat. Ik ben van zwart en wit, niet van grijs.' Nycke Groot na de verloren EK-finale tegen Noorwegen © Klaas Jan van der Weij We hebben de overtuiging dat het Nederlands handbalteam met Helle verdere progressie gaat maken richting de wereldtop Sjors Röttger, technisch directeur Nederlands Handbal Verbond

Oranje is in korte tijd populair geworden met een tweede plek op het WK en de halve finale tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. De 46-jarige Thomsen volgde eind september Henk Groener op als bondscoach. Ze stond direct voor een belangrijk toernooi: het EK in Zweden.



Thomsen introduceerde daar een systeem met een Deense naam: 'hurtig midte', met een snelle middenuit. De Nederlandse handbalsters pakten op het EK uiteindelijk zilver. In de finale werd met één doelpunt verschil verloren van handbalgrootmacht Noorwegen.



Toen ze werd gevraagd voor Nederland, hoefde ze niet lang na te denken. 'Ik reed twee uur naar het zuiden, naar de Deens-Duitse grens. Sjors Röttger, jullie technisch directeur, kwam naar het noorden', vertelde ze eerder in een interview met de Volkskrant. Ze waren er in twee uur uit. Ze past in Nederland, vindt Thomsen. 'Ik ben direct. Ik zeg waar het op staat. Ik ben van zwart en wit, niet van grijs.'



Voordat ze eind september bondscoach werd, was ze zes jaar coach van topclub FC Mydtjylland uit Denemarken. Daarmee won ze twee keer de landstitel en bereikte ze de finale van de EHF Champions League, het belangijkste clubtoernooi ter wereld. Als bondscoach van het nationale damesteam van Zweden werd ze bij het EK in 2014 derde.