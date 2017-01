Stunt in tweede ronde Australian Open: Oezbeek Istomin stuurt titelverdediger Djokovic naar huis

Skibril

Maakt Federer kans op een nieuwe hoofdprijs? Het is vijf jaar geleden dat Roger Federer (35) een grandslamtitel won. Wat heeft hij gedaan om kans te maken op een nieuwe hoofdprijs? Trainingsgenoot Peter Wessels over de ambitieuze vedette, die na een half jaar afwezigheid vanaf vandaag te zien is bij de Australian Open.

Istomin viel vooral op door zijn 'skibril' op de baan, winnende slagen had hij zelden. Tot die verbijsterende donderdagmiddag in Melbourne. De 30-jarige Oezbeek verdiende zijn wildcard in een kwalificatietoernooi voor tennissers uit Azië en Oceanie, waarin hij tegen de Indiër Gunneswaran een centimeter was verwijderd van een voortijdige aftocht.



Istomin overleefde drie matchpoints, verloor twee weken geleden in de tweede ronde van een Challenger In Bangkok van een speler buiten de top-200 en boekte vervolgens in Melbourne de mooiste zege uit zijn loopbaan. Istomin speelde met een leeuwenhart, won de tiebreak van de eerste set met 10-8 en ontsnapte in het naspel van set 4 met 7-5.



Bij Djokovic was de tank leeg en dat zie je bij hem altijd aan zijn lichaamstaal. Als de energie uit zijn benen vloeit, wordt Djokovic snel een karikatuur van zichzelf. Al in de vierde set miste hij een simpele forehand op breakpoint in de openingsgame, in de vijfde set leek de titelverdediger niet meer te geloven in een wederopstanding.