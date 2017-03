Strijd om Engelse beker is onderonsje van topclubs

In de tweede helft liepen de Spurs, dat de beker voor het laatst in 1991 heeft gewonnen, verder uit. Janssen kwam er een kwartier voor tijd in, en scoorde zijn eerste doelpunt in open spel. Eenzelfde patroon was een dag eerder in de Emirates. Lincoln City, gesteund door 9000 meegereisde fans, hield het een kwartiet langer vol. Op slag van rust opende Theo Walcott the score, waardoor de dam brak. Het was voor het eerst dat een non-league club deze fase van de bekerstrijd had bereikt.



Naast Spurs en Arsenal plaatste ook Manchester City zich, door een eenvoudige 2-0 zege bij Middlesborough. Morgenavond strijden Chelsea en Manchester United om de vierde halve finale-plek. De gasten spelen zonder de geschorste Zlatan Ibrahimovic. Bij een gelijkspel zal er worden verlengd, eventueel gevolgd door een strafschoppenserie. Dat is voor het eerst bij de kwartfinales. De FA wil zelfs helemaal af van replays, dit tot verdriet van de voetbaltraditionalisten.