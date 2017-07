Stoppen? Schaker van Wely krijgt vleugels van het idee

Tijdens het NK bleek dat een schaker die op weg is naar de uitgang nog even ambitieus kan zijn als vroeger. Een hardhandige nederlaag tegen Erwin L'Ami in de beginfase van het toernooi veroordeelde Van Wely tot een inhaalrace, die hem na overwinningen op Erik van den Doel en Jorden van Foreest pas na de voorlaatste ronde op de met Sipke Ernst gedeelde eerste plaats bracht.



De onderlinge partij met Ernst op de slotdag werd een meeslepend gevecht dat na vele gemiste kansen over en weer na honderd zetten in remise eindigde. Tijd om te herstellen kregen de matadoren nauwelijks. Een half uur later traden ze aan voor een tiebreak met twee snelschaakpartijen. De eerste eindigde in een kalme remise, de tweede won Van Wely na een blunder van Ernst bij de 27ste zet.