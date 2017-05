Sterke Dumoulin wint bergop en behoudt roze trui

Dumoulin moest Nairo Quintana, de nummer twee in de stand, eerst nog even laten gaan, maar de voorsprong werd niet groter dan tien seconden. Naarmate de klim vorderde, maakte Dumoulin de achterstand steeds kleiner. Uiteindelijk was de Limburger de beste van de vier overgebleven koplopers en wist zo zijn voorsprong (ook dankzij bonificatieseconden) verder te vergroten.



De Rus Ilnoer Zakarin eindigde drie seconden achter Dumoulin als tweede, voor de Spanjaard Mikel Landa op negen tellen. Quintana verloor de laatste meters veel terrein en kwam veertien seconden na Dumoulin over de streep. De belangrijkste uitdager van de Nederlander verloor, met bonificatieseconden, 24 tellen. Dumoulin heeft nu 2.47 minuten voorsprong op Quintana.



Bauke Mollema had een slechte dag en moest 4,4 kilometer voor de finish lossen. Hij zakte in de stand van de derde naar de zesde plaats. Steven Kruijswijk was achter Dumoulin de beste Nederlander. De kopman van Team LottoNL-Jumbo werd negende op 46 seconden van de winnaar.



Zondag wacht opnieuw een etappe waarin moet worden geklommen. De finale van de rit, van bijna 200 kilometer, gaat grotendeels gaat over het parcours van de Ronde van Lombardije. Zo krijgen de wielrenners in de slotfase de beklimmingen naar Miragolo San Salvatore en Selvino voor de kiezen en ligt de finish na een kort steil klimmetje in Bergamo.