Steenhuis grijpt naast goud, maar mikt op een hoger doel

Guusje Steenhuis, de mondiale nummer één in de categorie tot 78 kilogram, baalde zaterdag flink van haar misgelopen gouden plak. De 24-jarige Brabantse moest in de finale haar meerdere erkennen in Audrey Tcheumeo, de Franse krachtpatser die haar vorig jaar ook al dwars zat.



Er had in die finale meer in gezeten, wist ze. Steenhuis was overtuigend van start gegaan en stond al na een halve minuut een waza-ari voor.