Stam slaat afgang met Terminatorblik gade

Deze heer, op en naast het veld, gezegend met het uiterlijk van een vleesgeworden Paaseiland-monoliet Programmaboekje

Maar het treffen in de derde hoofdronde van de FA Cup zou altijd in het teken staan van zijn persoon, wat niets is voor de kalme Kampenaar. In het programmaboekje wordt hij op deze mistige dag opgehemeld, 'deze heer, op en naast het veld, gezegend met het uiterlijk van een vleesgeworden Paaseiland-monoliet'.



Vanaf de tribunes klinkt ook lof: 'Yip Yap Stam is Big Dutch Man / Get past him if you fucking can / Try a little trick and he'll make you look a dick.' Later zou Stam zeggen dat het wel wat zachter had gemogen omdat zijn spelers hem niet konden verstaan.



Zijn spelers, die eerder dit seizoen tegen Arsenal hadden gebekerd voor de League Cup (2-0-verlies), lijken onder indruk van de ambiance en de tegenstander, ook al hadden Ibrahimovic en Pogba rust gekregen.