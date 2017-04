Spurs blijven in titelrace na moeizame zege op Crystal Palace

Dat Kyle Walker een bal kort voor rust bewust op het dak schoot, tekende de frustratie

Met de wetenschap dat het een zware wedstrijd zou worden was Spurs naar Selhurst Park gekomen. In de afgelopen weken heeft Palace gewonnen van Chelsea, Arsenal en Spurs, plus een gelijkspel tegen regerend landskampioen Leicester City. Vooral in uitwedstrijd is de ploeg van Sam Allardyce goed op dreef, wanneer het volop op de counter kan spelen. Spurs daarentegen voelt zicht thuis op het gemak, maar laat het soms afweten in zware uitwedstrijden. Daar kwam bij dat Jan Vertonghen niet beschikbaar was.



In de eerste helft zag het er geen moment naar uit dat Spurs met de benodigde drie punten terug zou keren naar Noord-Londen. De mannen van Mauricio Pochettino leken stijf te staan van de zenuwen. Dat uitte zich in slordige ballen, overtredingen en een gebrek aan creativiteit. Victor Wanyama mocht blij zijn dat scheidrechter Jon Moss hem niet van het veld gehad gestuurd, toen hij een wilde sliding beging terwijl hij al geel op zak had. Dat Kyle Walker een bal kort voor rust bewust op het dak schoot, tekende de frustratie.