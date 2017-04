Spurs blijven in race om kampioenschap Premier League na makkelijke winst

In het laatste seizoen op het vertrouwde White Hart Lane is Spurs thuis onverslaanbaar. De enige ploeg die bijna wist te winnen in het 119 jaar oude stadion was nota bene vierdeklasser Wycombe Wanderers, voor de FA Cup.



Al na een kwartier speler keek de rood-zwarte formatie van Eddie Howe tegen een 2-0 achterstand aan, door doelpunten van Mousa Dembele en Heung-Min Son. 'Are you Arsenal in disguise?' zongen de Spurs-fans spottend over de zwakke tegenstander.



Een grote overwinning hing in de Londense voorjaarslucht, maar al dan niet bewust leek de thuisploeg zich in te houden voor de halve finale voor de FA Cup volgende week tegen de grote rivaal Chelsea. Kort na rust pakte Harry Kane zijn doelpuntje mee, zijn twintigste van het seizoen. Dat hadden er meer kunnen zijn als hij niet twee keer geblesseerd raakte. Er volgden meer kansen, maar de scherpte ontbrak om het doelsaldo verder op te vijzelen.



Kort voor tijd kwam Vincent Janssen, die door zijn tomeloze werklust sympathie oproept bij de fans, in het veld voor Christian Eriksen. In blessuretijd tikte de Oranje-spits de vierde treffer van de middag binnen, wat tot veel gejuich leidde. 'Vincent Janssen, he scores when he wants,' klonk het vanaf de tribunes, niet zonder ironie. Het was zijn eerste competitiegoal in open spel. Lachend liep hij na afloop de tunnel in, felicitaties in ontvangst nemend van begeleiders en de manager zelf.



Voor het eerst sinds 1961, het laatste kampioensjaar, heeft Spurs nu zeven wedstrijden op rij gewonnen. Het heeft nog twee zware thuiswedstrijden voor de boeg, tegen Arsenal en Manchester United. De voorsprong op Arsenal is inmiddels zo groot dat Spurs voor het eerst sinds 21 jaar voor de aartsrivaal zal eindigen. Hiermee komt een voorlopig einde aan St Totteringham's Day, zoals Arsenal-fans de dag noemen waarop de ploeg niet meer te achterhalen is voor de Spurs.



Bij Tottenham spreken ze nu over een eigen variant op deze viering: St Arse Day.