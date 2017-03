Sprookjesepos Leicester City wil maar niet eindigen: door naar kwartfinale Champions League

Armen blauw van ongeloof

Het werd hem vergeven door het uitzinnige thuispubliek dat de armen weer eens blauw kneep van ongeloof. Sevilla is in Europese knock-outwedstrijden de ultieme specialist, getuige drie opeenvolgende Europa League-eindzeges. Dit seizoen is het in de eigen competitie de voornaamste uitdager van FC Barcelona en Real Madrid. Leicester City doolt juist stuurloos rond en moet nog altijd vrezen voor degradatie.



Tegenstellingen genoeg, het fraaist vormgegeven door de clash der coaches, de goeiige Craig Shakespeare van Leicester versus de veeleisende Jorge Sampaoli van Sevilla. De extravagante Sampaoli is afgelopen zomer eindelijk aanbeland in Europa na eerst in Zuid-Amerika zo'n beetje alle prijzen te hebben gewonnen met even hoogbegaafd als rebels voetbal. Drie verdedigers vindt Sampaoli doorgaans genoeg. Voor de rest is zijn basisploeg een tombola met als enige constante dat de artiesten georganiseerde chaos moeten creëren. Sampaoli, inspiratiebron voor onder andere Ajax-coach Bosz, zou op de shortlist van FC Barcelona staan, al doet de uitschakeling tegen Leicester zijn kandidatuur vast geen goed. Bovendien werd hij wederom naar de tribune gestuurd wegens aanmerkingen op de wedstrijdleiding.



De eeuwige assistent Shakespeare nam het over bij Leicester City toen kampioenenmaker Ranieri, tot ongeloof van de ganse voetbalwereld, kort na het verlies in Sevilla zijn congé kreeg. Hij ontbeert op het oog het machismo van zijn Argentijnse Sevilla-collega en is ook allesbehalve every inch a gentleman. De oud-prof van Walsall heeft eerder de uitstraling van een verzorger bij een amateurclub. Het liefst wordt hij aangesproken met 'Shakey'.

Door een andere assistent, Kevin Phillips, wordt hij genoemd als de man die de boel bij elkaar hield bij Leicester als Ranieri zijn zieke moeder in Italië bezocht of ineens een onduidelijke trainingsoefening in zijn hoofd had.



Leicester heeft zich vooralsnog hervonden. Direct al bij zijn debuut tegen Liverpool (3-1 winst) keerde de spirit van het vorige mirakelse seizoen terug in de ploeg, de 2-0 van gisteren past in die lijn.

Hij heeft bovendien best bravoure. Op de vraag of Leicester de Champions League kon winnen, zei Shakespeare onomwonden: 'waarom niet?'