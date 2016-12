Sportster komt er qua geld maar bekaaid af

Voor het geld moeten handbalsters naar het buitenland Nederlandse handbalsters zijn geliefd in de sterke buitenlandse competities. Lees hier het interview met Manager René Cloo, die handbalsters adviseert bij vertrek.

Buiten het voetbal doen sportmannen het ook beduidend beter dan sportvrouwen. Circa 35 mannen komen boven de 266 duizend euro uit. De meesten zijn actief in het Amerikaanse honkbal en wielrennen. Tot de grootverdieners behoren ook darter Michael van Gerwen, coureur Max Verstappen en motorcrosser Jeffrey Herlings. De financiële schattingen zijn tot stand gekomen op basis van openbare informatie over prijzengeld en achtergrondgesprekken met managers en kenners van de sportmarkt.



Verschillende sporten trachten de scheefgroei tegen te gaan. In tennis, atletiek en schaatsen is het prijzengeld voor beide seksen gelijk bij de grote toernooien. De hoogte van de startgeld varieert wel. Sponsors blijken meer geld over te hebben voor mannelijke sporters. 'De kijkcijfers bij de finale op Wimbledon van de mannen zijn twee keer zo hoog als bij de vrouwen', zegt sportmarketeer Frank van de Wall Bake.



'Het gaat de sponsors vooral om hun bereik en dat verschil zie je terug in de honorering. In de hippische sport is geen verschil tussen mannen en vrouwen. Maar Usain Bolt zal altijd meer verdienen dan Dafne Schippers, ook al had ze in Rio de 100- en de 200 meter gewonnen. Bolt is uniek. Pas als Dafne op drie Spelen medailles wint, komt ze in de buurt.'