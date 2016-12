Sportman van het Jaar is niet langer olympisch onderonsje

Vroemvroem-sport

Vroeger telde gemotoriseerde sport niet. Wil Hartog won in 1977 de TT van Assen in de koningsklasse, de 500cc. Een land stond op zijn kop. Maar Hartog moest het afleggen tegen de nummer twee uit de Tour de France: Hennie Kuiper. Het was de tijd dat alleen de sportredacties stemden in de door AVRO's Sportpanorama georganiseerde competitie. De chefs van kranten moesten weinig hebben van 'vroemvroem-sporten'.



Uit België kwam, van een invloedrijke journalist, de tweet dat Nederland de weg kwijt is nu een autosporter is gekozen boven twee gouden olympiërs. Bestudering van de klassementen van de Belgisch Sportman van het Jaar leert dat in 1982 daar autocoureur Jackie Ickx werd gekroond en zeven jaar later Thierry Boutsen. Die won twee Grands Prix en werd à la Max vijfde in het WK Formule 1. België ging Nederland royaal voor in de sportgeschiedschrijving.