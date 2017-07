Sportblog - 'Voorzichtig optimisme' over herstel Nouri: geen afwijkingen op hersenscan

Ajacied Nouri onwel geworden

Ajacied Abdelhak Nouri is zaterdag tijdens de eerste oefenwedstrijd van het nieuwe seizoen tegen Werder Bremen in Oostenrijk onwel geworden. De 20-jarige middenvelder, die na de rust was ingevallen, kreeg circa twintig minuten voor tijd op het veld in Zillertal een fysieke inzinking. Hij ging tegen de grond zonder dat er een bal of tegenstander in de buurt was.



Zijn toestand is inmiddels stabiel. Volgens zijn club had hij tijdens het duel last van hartritmestoornissen. 'Hij is stabiel, heeft hartslag en wordt in slaap gehouden', liet Ajax via Twitter weten. Hij werd met een helikopter naar een ziekenhuis in Oostenrijk vervoerd. Nouri's ploeggenoten en de begeleiders van Ajax waren zeer aangeslagen door het incident.



Nouri wordt in het ziekenhuis in slaap gehouden om hem zo optimaal mogelijk te kunnen behandelen. Dat is de laatste informatie die de Amsterdamse club zaterdagavond via Twitter verspreidde over de gezondheidstoestand van de middenvelder.



Update: Ajax heeft inmiddels via Twitter laten weten dat Nouri sinds zijn aankomst in het ziekenhuis uitvoerig wordt onderzocht. Hij heeft een eigen hartslag, maar ligt wel aan de beademing. Nouri wordt zorgvuldig in de gaten gehouden op de intensive care en is buiten levensgevaar.