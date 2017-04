Sportblog - Verwonde Borussia-speler is opgelucht: 'alle schade is hierbij gebleven'

Messi hoopt onder straf uit te komen

Lionel Messi heeft in een persoonlijke brief aan de wereldvoetbalbond FIFA uitleg gegeven over zijn scheldpartij tijdens de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Chili. Hij hoopt daarmee onder zijn straf uit te komen. De Argentijnse stervoetballer kreeg een schorsing van vier interlands voor het beledigen van een grensrechter, maar Messi komt met een opmerkelijk excuus: hij schold de lucht uit.



De FIFA schorste Messi op basis van videobeelden van het door Argentinië gewonnen WK-kwalificatieduel tegen Chili (1-0). Hij toont berouw voor zijn beledigende woorden. ‘Ik schold de lucht uit en daarvoor bied ik mijn excuses aan.’ In de door het Spaanse El Mundo Deportivo gepubliceerde brief geeft de Barcelona-speler wel toe dat hij een woordenwisseling had met de Braziliaanse grensrechter, maar zei daarbij niet te hebben gescholden. ‘Geen moment waren mijn woorden beledigend.’



Werkgever FC Barcelona en Argentijns voetbalicoon Diego Maradonna scharen zich achter Messi. De Catalaanse club noemt de straf buitenproportioneel.



Argentinië staat derde in de kwalificatiepoule en moet bij de eerste vier eindigen om zich te plaatsen voor het mondiale eindtoernooi. De laatste drie interlands zonder Messi eindigden in nederlagen voor het Zuid-Amerikaanse land.