Sportblog - Vertrek Wayne Rooney naar China steeds waarschijnlijker

Sutton-doelman neemt ontslag

Het beeld van een reservedoelman die tijdens de wedstrijd een pasteitje eet was al vrij opmerkelijk. Maar dat zijn actie aanleiding zou zijn tot een serieus onderzoek en zelfs zijn vertrek bij zijn club, vermoedde Wayne Shaw zelf ook niet. Shaw, doelman van Sutton United, at het baksel aan het einde van de wedstrijd tegen Arsenal in de FA Cup. Omdat een wedkantoor daar een notering van 8 tegen 1 op had gezet, gaf hij later toe.



De Engelse voetbalbond FA startte een onderzoek naar de vraag of Shaw de regels overtrad door het pasteitje te eten terwijl hij wist dat daar geld op ingezet kon worden. De club laat weten dat Shaw daarop zelf zijn ontslag aanbood, ‘wegens de gebeurtenissen van maandagavond en de daaropvolgende publiciteit’. 'Het is heel teleurstellend’, zegt Sutton United manager Paul Doswell in The Guardian. ‘Er waren tranen aan de telefoon vanmiddag, het is een treurig einde van een mooi verhaal.'



Het FA-reglement geeft aan dat voetballers niet 'direct of indirect zullen proberen de uitslag, het verloop, het gedrag of enig ander aspect van of gebeurtenis in een voetbalwedstrijd te beïnvloeden'. Volgens de voetbalbond was dit mogelijk dus wel aan de orde. Shaw, met 150 kilo een opvallende verschijning, ontkende dat hij of een van zijn medespelers iets fout heeft gedaan. Zij hebben namelijk geen weddenschappen geplaatst, zegt hij. 'Dat mogen we immers niet. Ik denk dat een paar vrienden en een paar fans dat wel hebben gedaan.' Wel gaf Shaw toe dat hij een stunt wilde uithalen om 'te dollen met de fans'.



‘Sommige jongens vroegen me wat er gaande was met het eten van een pasteitje’, vertelde Shaw aan The Guardian. ‘Ik zei dat ik ook geen idee had, maar dat ik nog niets gegeten had dus waarom ook niet? Bij Sun Bets kreeg je acht keer je geld als ik een pasteitje zou eten. Ik dacht dat het geinig was als ik dat zou doen.’



Shaw had het pasteitje in de rust klaar laten maken. Hij wachtte met eten tot alle wissels op waren gebruikt en hij niet meer kon invallen. Zijn coach was desondanks niet blij met de stunt. ,,Het toont ons niet op ons best'', zei Paul Doswell.



The Gambling Commission, een overheidsorgaan dat de gokmarkt reguleert, zei de zaak te gaan onderzoeken. ‘Integriteit in de sport is geen grapje’, aldus een woordvoerder. ‘We zullen kijken of er abnormale weddenschappen waren en of het wedkantoor integer heeft gehandeld zoals de vergunning voorschrijft.'