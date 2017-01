Sportblog - Simon Schouten wint eerste marathon op natuurijs

Veldrijder Van Aert heeft wereldbeker

Veldrijder Wout van Aert heeft zondag met overmacht de wereldbekerwedstrijd in het Italiaanse Fiuggi gewonnen. De Belgische wereldkampioen had op het spekgladde parcours een ruime voorsprong op zijn naaste belager, de Duitser Marcel Meisen. De Belg Tom Meeusen werd derde. Met de winst verzekerde Van Aert zich ook van de eindzege in de wereldbeker.



Mathieu van der Poel ontbrak in Italië; hij verkoos een trainingsstage met het oog op de wereldtitelstrijd boven de cross uit de wereldbeker, die hij toch niet meer kon winnen. Van der Poel miste de eerste wedstrijden van het seizoen. Beste Nederlander in Fiuggi was Lars van der Haar: achtste. Corné van Kessel eindigde nog net binnen de top tien. Volgende week is er nog een manche in Hoogerheide, de week erop is het WK in Luxemburg.



'Het was een mooie cross', zei Van Aert bij Sporza. 'De kunst was om rustig te blijven op de gladde stroken. Ik ben blij dat ik hier geweest ben. Ik kan nu zonder stress naar Hoogerheide. Vanaf nu ben ik bezig met het WK.'



Voor de Belgen was er ook tegenslag in Fiuggi. Europees kampioen Toon Aerts kwam bij een val hard in aanraking met een boom. Gevreesd wordt voor een sleutelbeenbreuk. 'Het WK is voor hem heel onzeker', zei de Belgische bondscoach Rudy de Bie bij Sporza. Het zou de Belgen bij het WK over twee weken in Luxemburg een startplaats kosten. Aerts is als Europees kampioen in het bezit van een wildcard.

Lars Boom, die mikt op deelname aan het WK, haalde de finish ook niet. De Brabander kwam met nog vier ronden te gaan ten val en stapte uit de race. 'Knie en elleboog voelden niet goed. Gelukkig valt het achteraf mee', twitterde de renner van LottoNL-Jumbo.