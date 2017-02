Sportblog - Trainer Jan Olde Riekerink ontslagen door Galatasaray

Onsportieve actie Veltman wereldnieuws

Ajacied Joël Veltman zorgde zondag voor veel discussie in Nederland met zijn onsportieve actie in de wedstrijd tegen Sparta. Na veel kritiek, tot in het buitenland, besloot hij maandag op Twitter zijn excuses aan te bieden. 'Terugkomend op mijn actie en reactie over wat ik heb gedaan in de wedstrijd tegen Sparta, en zeker tegen Iván Calero, zeg ik sorry! Dit had ik niet mogen doen, gebeurde in een opwelling, maar blijft onsportief. Nogmaals sorry daarvoor!'



Op de beelden is te zien dat Veltman inhield en veelbetekenend wees naar Traoré, om aan te geven dat hij wilde wachten tot de aanvaller weer zou opstaan. Zijn tegenstander Iván Calero trapte erin en keek even achterom. Veltman maakte daar dankbaar gebruik van en ging er met de bal vandoor.



Ook buitenlandse media hebben de beelden inmiddels gezien: ‘Onwerkelijk’, ‘ongelooflijk onsportief’ en ‘schokkend’ werd zijn actie genoemd. Het Engelse The Telegraph noemde het ‘de onsportiefste actie ooit’. Het Duitse SportBild spreekt van de Unfair Play-actie van het jaar.



'Joël Veltman, vice-aanvoerder van Ajax, speelt de hoofdrol in een schokkend, onsportief moment bij Ajax - Sparta', kopt het Engelse The Daily Mail. Het Portugese O Jogo zegt dat de actie ‘misleidend’ is. In Vietnam wordt hij beticht van een 'ontzettend onsportieve houding’. In Mexico wordt hij zelfs een valsspeler genoemd.



Veltman zelf noemt het ‘een slimmigheidje’. Tegen Metro zei hij: ‘Bertrand lag op de grond en ik dacht: hier ga ik gebruik van maken. Daarop deed ik net alsof ik de bal uit zou schieten. Toen keek die jongen om en op dat moment dacht ik: Ik ga er gewoon langs. Ik weet ook wel dat je hier niet de schoonheidsprijs voor krijgt, maar meer dan een slimmigheidje was het niet.'