Sportblog - Tiger Woods raakt 'geen bal goed' bij rentree

Williams in halve finale Australian Open

Tennisster Venus Williams heeft voor het eerst in veertien jaar de halve finales van de Australian Open bereikt. In de kwartfinales versloeg de 36-jarige Amerikaanse de Russin Anastasia Pavlioetsjenkova in twee sets: 6-4 7-6 (7-3). Ze werd daarmee de oudste vrouw in het professionele tennistijdperk bij de laatste vier in Melbourne.



De oudste van de zusjes Williams won het Australische grandslamtoernooi nog nooit. Venus Williams bereikte in 2003 wel de finale, waarin ze verloor van zusje Serena. Een nieuwe 'Sister Act' is dit jaar opnieuw mogelijk. Venus treft in de halve finale landgenote Coco Vandeweghe, Serena moet in de kwartfinale eerst nog zien af te rekenen met de Britse Johanna Konta. Als de zussen blijven winnen, treffen ze elkaar zaterdag in de finale.



'Ik ben helemaal in de wolken', jubelde Venus, die zeven grandslamtitels op zak heeft. 'Ik heb hier niets te verliezen, maar ik wil door blijven gaan. Tevreden ben ik nog lang niet.'



De Amerikaanse veterane strandde vorig jaar bij de Australian Open al in de eerste ronde. Op Wimbledon liet Venus weer iets van haar oude glans zien door de halve finales te halen, iets wat ze nu ook in Melbourne heeft gepresteerd.



De halve finale wordt een Amerikaans onderonsje met Vandeweghe, die in de vierde ronde titelverdedigster en nummer één van de wereld Angelique Kerber uit het toernooi sloeg. De 25-jarige tennisster rekende dinsdag in de kwartfinale ook af met de als zevende geplaatste Garbiñe Muguruza uit Spanje, in twee sets: 6-4 6-0.



De Zwitserse tennisser Stan Wawrinka is de eerste halvefinalist bij de mannen op de Australian Open. De als vierde geplaatste Wawrinka rekende dinsdag in de kwartfinale af met de Fransman Jo-Wilfried Tsonga: 7-6 (2) 6-4 6-3. Mogelijk komt het in de halve finale tot een Zwitsers onderonsje met Roger Federer, die dan wel eerst moet afrekenen met de Duitser Mischa Zverev.