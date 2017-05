Sportblog - Tennislegende Court: 'Tenniswereld zit vol lesbische spelers'

Tennisser verbannen van Roland Garros

De Franse tennisser Maxime Hamou is verbannen van Roland Garros, omdat hij een vrouwelijke televisiejournalist live op televisie tegen haar wil in kuste en zijn arm niet van haar schouder haalde. Hij deed dit maandag nadat hij in de eerste ronde van het grandslamtoernooi in Parijs was uitgeschakeld door Pablo Cuevas uit Uruguay. Hij haalde via de kwalificaties het hoofdtoernooi.



De Franse tennisbond noemde het gedrag van Hamou verwerpelijk. De toernooiorganisatie heeft zijn accreditatie ingetrokken. In reactie op lachende omstanders schrijft de Franse minister van Sport Laura Flessel op Twitter dat 'agressie live op televisie niet om te lachten is'. Flessel: 'Laat het nooit gebeuren, bagatelliseer zo'n daad nooit'.



Hamou kuste de vrouw op haar voorhoofd. De verslaggeefster van Eurosport probeerde de tennisser daarna weg te duwen, maar hij kuste haar opnieuw. Na een derde poging weet ze met veel moeite zijn arm van haar schouder te krijgen.



'Het gedrag van de geïnterviewde was absoluut ongepast', is de reactie van Eurosport. 'We kunnen dit niet tolereren. We zijn blij dat er excuses zijn aangeboden.' Dinsdag plaatste Hamou een bericht met excuses op Facebook.