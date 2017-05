Sportblog - Ten Cate tegen VI: ik ben geen onbeschoft persoon, zoals Van Breukelen zegt

Ten Cate: ik ben geen onbeschoft persoon

Ron Jans niet naar KNVB Ron Jans ziet af van een dienstverband bij de KNVB. De afzwaaiende trainer van PEC Zwolle zou in het nieuwe seizoen als 'leercoach' aan de slag gaan bij de vernieuwde opleiding Coach Betaald Voetbal. Het was de bedoeling dat hij nauw zou samenwerken met Leon Vlemmings, maar hij koos voor een baan als trainer bij Go Ahead Eagles. 'Ik heb met Leon Vlemmings ideeën uitgewisseld voor de opleiding en gesprekken met cursisten gedaan', zegt Jans. 'We vormden echt een blok. Ik kies er bewust voor een jaar lang niet als trainer aan de slag te gaan, en wilde veel leren van Leon. Toen hij aankondigde in te gaan op de aanbieding van Go Ahead Eagles, verdween voor mij de voedingsbodem om te blijven.' Jans benadrukt dinsdagavond in een persbericht van de KNVB dat er geen andere factoren een rol hebben gespeeld in zijn besluit om de voetbalbond af te zeggen.

Henk ten Cate neemt afstand van de uitlatingen van Hans van Breukelen, die de handelwijze van de Amsterdamse coach eerder op de dag bijna onbeschoft noemde. De technisch directeur van de KNVB gaf in Zeist tekst en uitleg over de manier waarop hij te werk was gegaan in zijn zoektocht naar een nieuwe bondscoach. Hij koos voor Dick Advocaat ten koste van Ten Cate.



'Laat ik maar dezelfde woorden gebruiken als de KNVB: ik herken me niet in de uitleg van Hans van Breukelen', zegt Ten Cate in een reactie tegenover Voetbal International en De Telegraaf. 'Ik ben geen onbeschoft persoon, ik ben met normen en waarden opgevoed. Ik herken mezelf wel in het feit dat ik gedwongen was om me op een bepaald moment onbeschoft te moeten gedragen om mijn eigen integriteit te beschermen.'



Ten Cate zei eind vorige maand in Abu Dhabi, dat hij van Van Breukelen de toezegging had gekregen dat hij de nieuwe bondscoach zou worden. Toen bleek dat de KNVB meer bedenktijd nodig had en Advocaat nadrukkelijk in beeld kwam, besloot Ten Cate zich terug te trekken. Dat was het moment waarop het volgens de voormalige coach van onder meer Vitesse en Ajax nodig was om zich onbeschoft te gedragen.



Hans van Breukelen deelde aan mij mede dat hij alles zou gaan ontkennen. Dat was het moment dat ik besefte dat het uiteindelijk mijn woord tegen het zijne zou worden.' Ten Cate liet een verslaggever van VI meeluisteren met het telefonische gesprek met Van Breukelen waarin hij zich afmeldde. 'Hij wist daardoor dat ik geen leugenaar was.'