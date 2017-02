Sportblog - Skiënde Bradley Wiggins breekt been bij tv-show

Roda JC moet naar Champions League

De nieuwe Zwitserse mede-eigenaar Aleksei Korotajev wil met Roda JC binnen een paar jaar in de Champions League spelen. Korotajev heeft dat vrijdag gezegd bij zijn presentatie bij de Kerkraadse club die nu nog knokt tegen degradatie uit de eredivisie. 'Eerlijk gezegd ben ik erg ambitieus. Ik wil de Champions League in', zei de Zwitserse investeerder. De begroting van de club moet van 10 miljoen euro richting 15 of 20 miljoen euro.



Korotajev probeerde onder grote belangstelling de scepsis over zijn bedoelingen weg te nemen. 'Ik wil dit avontuur voor de lange termijn ontwikkelen. Ik ben hier niet voor twee of drie jaar maar ik hoop voor vijftig jaar.'



De zakenman met Russische achtergrond legde uit dat voor hem een droom is uitgekomen door aandeelhouder te worden van een voetbalclub. De Zwitserse investeerder heeft nu nog een minderheidsaandeel in de club. Korotajev beslist in juni of hij een groter aandeel neemt. 'Misschien koop ik meer', kondigde hij aan.



Hoeveel geld de Zwitser tot dusver in de club heeft gestoken is niet bekend. De multimiljonair stelde direct geld beschikbaar voor nieuwe spelers en tijdens de winterstop werd de ene na de andere aanwinst gepresenteerd.



Roda JC moest op zoek naar een investeerder omdat de begroting niet sluitend was. Korotajev kwam met Roda in contact via zijn Limburgse adviseur en vriend Stijn Janssen, een fiscaal jurist die net als hij in Dubai woont en werkt. Technisch directeur Ton Caanen kan nog steeds moeilijk geloven wat zijn club is overkomen. 'Het is voor ons ook te mooi om waar te zijn. Maar zolang het waar is, is het mooi.'