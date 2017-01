Sportblog - Schaatsicoon of niet: Rintje Ritsma mag Thialf niet in

Schaatsicoon Ritsma mag Thialf niet in

Ik moest mijn legitimatie aan de politie laten zien en daar had ik geen zin in. Ik had geen zin in een poppenkast Rintje Ritsma

Schaatsicoon Rintje Ritsma kwam vrijdag van een koude kermis thuis. Bij de officiële opening van het vernieuwde Thialf werd hem de toegang geweigerd. De 46-jarige Fries was uitgenodigd om het festijn bij te wonen, maar was vergeten zijn komst te bevestigen. Daardoor stond zijn naam niet op de gastenlijst en mocht hij er van de beveiliging niet in. Koning Willem-Alexander kon hem dus niet de hand schudden, maar wel zijn foto bekijken in de eregalerij van de schaatstempel.



Ritsma reageerde op Twitter laconiek op het incidentje. 'Jammer dat ik er niet bij mocht zijn. Het was meteen lastig bij de ingang. Nou dan ga ik toch weer, hahaha.' Zijn voormalig ploeggenoot en rivaal Falko Zandstra was met Ritsma mee en mocht wel naar binnen. Maar hij toonde zich volgens de NOS solidair en vertrok ook weer.



‘Ik had een uitnodiging gekregen, maar ik moest mijn komst nog bevestigen’, legde Ritsma later uit aan de NOS. 'Dat was ik vergeten. In eerste instantie kon ik ook niet, maar later kon ik toch wel. Toen werd het een heel gedoe. Ik moest mijn legitimatie aan de politie laten zien en daar had ik geen zin in. Ik had geen zin in een poppenkast.’



Ritsma: 'Ik ben er vrij vaak. Het is echt niet zo dat ik me meer voel dan de rest. Ik dacht: het zal wel. Falko Zandstra was met mij mee en had geen zin om in zijn eentje naar binnen te gaan. Hij zei: als jij niet gaat, ga ik ook niet. Als het zo moet...’



Begin januari, tijdens de EK allround en de EK sprint, kreeg Ritsma in een uitverkocht Thialf nog de KNSB-oeuvreprijs uitgereikt door Ard Schenk.