Sportblog - Ronaldo gekozen tot beste voetballer van 2016

105-jarige wielrenner vestigt record

22 kilometer 547 meter legde de 105-jarige Robert Marchand af in één uur tijd op een wielerbaan in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines nabij Parijs. Het was genoeg voor het wereldrecord in de voor hem gecreëerde 105-plus-categorie. ‘Het is nu wachten op een rivaal’, verklaarde Marchand tegenover persagentschap AP.



Na afloop was de 105-jarige enigszins teleurgesteld, omdat hij het teken had gemist dat had moeten aankondigen dat hij nog tien minuten te gaan had. ‘Anders was ik wel sneller gegaan en had ik een betere tijd neergezet. Ik ben niet moe. Ik had verwacht dat mijn benen pijn zouden doen, maar dat doen ze niet. Mijn armen doen wel pijn, maar je moet het ook ergens voelen’, aldus Marchand.



Drie jaar geleden vestigde de Fransman een record in de 100-plus-categorie, dat tot op de dag van vandaag staat: toen reed hij 26,927 kilometer in een uur. Ter vergelijking: het huidige wereldrecord staat op de naam van de Brit Bradley Wiggins. In 2015 fietste hij in een uur tijd 54,526 kilometer.



Zijn arts Veronique Bilat sluit tegenover AP niet uit dat Marchand zijn dinsdag gevestigde record in de 105-plus-categorie gaat verbreken. ‘Hij is recent gestopt met het eten van vlees, toen hij zag hoe afschuwelijk er vandaag de dag met dieren wordt omgegaan’, aldus Bilat. ‘Als hij weer begint met het eten van vlees en meer spieren opbouwt, dan kan hij het beter doen.’



Ook zijn coach houdt de deur open: 'Als hij mij vertelt dat hij zijn record wil verbeteren, dan doe ik mee. Robert is een groot voorbeeld voor ons allemaal.'