Sportblog - Oud-vedette Verón (41) gaat weer voetballen bij Estudiantes

Fanatieke sporters in Nederland

Fitness was met 2,7 miljoen sporters het populairste om te doen in 2016 Fitness was in 2016 het populairste met 2,7 miljoen sporters © Marcel van den Bergh

De poplairste sport van Nederland? Voetbal, om te kijken. Fitness was in 2016 het populairste om te doen, met 2,7 miljoen sporters.



Want sporten lijkt populairder dan ooit, schrijft sportkoepel NOC*NSF. Het aantal Nederlanders dat minstens één keer per week sportte, is in 2016 nog nooit zo hoog geweest. Gemiddeld ruim 61 procent van alle Nederlanders in de leeftijd van vijf tot tachtig jaar heeft minstens één keer per week gesport. Dat zijn gemiddeld bijna 9,5 miljoen mensen. En dat is 6 procent meer dan in 2013, blijkt uit een onderzoek van GfK in opdracht van NOC*NSF.



Ook wandelen (2,1 miljoen), hardlopen (1,5 miljoen) en zwemmen (1,5 miljoen) waren favoriet. In 2016 waren er veel grote sportevenementen waaronder de Olympische Spelen in Rio. Uit cijfers blijkt dat er dan meer wordt gesport.



Gemiddeld waren mensen 8,1 keer per maand sportief bezig. In april en mei gebeurde dat het vaakst. In de maanden september en november was de sportdeelname ook hoog, maar in augustus (zomervakantie), december en januari (winterstop) het laagst.