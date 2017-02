Sportblog - Fans SV Darmstadt verguld met Obama als 'volger': 'Komt u langs?'

Terwijl op de Nederlandse velden de voetballers de meest wonderlijke creaties op hun hoofd hebben, willen ze in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) paal en perk stellen aan de kapsels van spelers. De Ghanees Asamoah Gyan, speler van Al Ahli in Dubai, is tot de orde geroepen door de voetbalbond wegens een ‘onethisch kapsel’. Zijn haardracht, deels opgeschoren, is niet toegestaan.



Binnen sommige islamitische stromingen is het dragen van een hanekam verboden omdat slechts een deel van het hoofd geschoren is. Gyan, die wordt gehuurd van het Chinese Shanghai SIPG, was een van de 46 spelers die te horen kregen dat hun kapsel niet voldoet aan de criteria van de competitie in de Arabische Golf. In 2012 werd het kapsel van de Saoedische keeper Waleed Abdullah voorafgaand aan een wedstrijd ter plekke bijgeknipt. Hij had volgens de scheidsrechter ‘onislamitisch haar’.



De reprimandes staan in schril contrast tot de ijdeltuiterij van voetballers uit de eredivisie. Feyenoorder Eljero Elia in voetbalblad Santos: 'Voetbal wordt eentoniger. Je ziet weinig spelers die iets bijzonders op het veld durven te doen. Jezelf onderscheiden doen ze steeds meer door hun uiterlijk. Dat is je ID, dat zegt veel over wie je bent.'



In de VAE denkt men hier dus anders over.



De bekende voetballershaardresseerder Hanni Hanna zei eerder in deze krant: 'Vaak gaat het zo: een iets minder bekende voetballer durft iets anders te doen, een superbekende voetballer vindt het tof en doet het ook. Messi is nu blond, ja dan wil de hele wereld dat.'



Hieronder zie je hoe het kapsel van keeper Abdullah ter plekke bijgewerkt wordt.