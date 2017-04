Sportblog - Nederlandse estafetteploeg wel in finale, Jamaica uitgeschakeld

VVV-Venlo promoveert

VVV-Venlo is na vier jaar terug in de eredivisie. De ploeg van trainer Maurice Steijn won vrijdag met 2-1 bij RKC Waalwijk en is daardoor ook niet meer in te halen door de eerste achtervolgende ploeg die kan promoveren, SC Cambuur. Jong Ajax kan de Venlonaren op de ranglijst weliswaar nog achterhalen, maar het tweede team van de Amsterdammers mag niet promoveren naar het hoogste niveau.



Na ruim een half uur spelen in het het Mandemakers-stadion in Waalwijk lag VVV perfect op promotiekoers. Clint Leemans had de bezoekers via een strafschop op voorsprong geschoten, nadat Vito van Crooij was neergehaald.



RKC kwam echter tien minuten na rust op gelijke hoogte, eveneens via een strafschop. Johan Voskamp schoot raak en zorgde ervoor dat de spelers van VVV de zenuwen begonnen te voelen. Leemans bracht één minuut voor tijd met een fraai ingeschoten vrije trap alsnog de verlossing. Al stelde doelman Delano van Crooij in blessuretijd promotie helemaal veilig met een redding op een schot van Kenny Anderson.



VVV kan aanstaande maandag thuis tegen FC Emmen ook de titel in de Jupiler League veiligstellen, mits het zelf wint en Jong Ajax punten verspeelt. Het is de zevende keer dat de club promoveert naar de eredivisie.



Cambuur won in eigen huis met 5-1 van Telstar, maar directe promotie bleef door de zege van VVV buiten bereik. Sander van de Streek en Tarik Tissoudali scoorden voor rust, Erik Bakker, Xander Houtkoop en Martijn Barto in de tweede helft.



Jong Ajax maakt nog altijd kans op de titel in de Jupiler League. De Ajacieden wonnen met 1-0 van FC Dordrecht door een laat doelpunt van Leon Bergsma. De Amsterdammers hebben met nog vier wedstrijden te spelen acht punten achterstand op VVV. Ze treffen maandag Jong PSV.