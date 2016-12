Sportblog - NAC stuurt trainer Marinus Dijkhuizen weg

'The Michael Jordan of Darts'

Darten in De Swan en dromen van Ally Pally In Londen begint morgen het PDC World Darts Championship. Voordat je daar mag werpen, moet je eerst veel uren maken op lokaal niveau. Op bezoek in café De Swan. 'Michael van Gerwen had een oogje op mijn dochter, denk ik' Van Gerwen en Phil Taylor © anp

De Nederlandse darter Michael van Gerwen werd in Nederland niet genomineerd voor de titel Sportman van het Jaar. Een darter? Maar de prestigieuze New York Times pakte deze week uit met een longread over de huidige nummer 1 van de wereld: Michael van Gerwen. De kop: He’s the Michael Jordan of Darts. He Just Has to Prove It.’



In aanloop naar het komende WK darts publiceerde de New York Times een groot stuk waarin het gaat over de sterrenstatus van Van Gerwen, die afgelopen jaar ruim anderhalf miljoen euro aan prijzengeld bij elkaar gooide.



‘De afgelopen twaalf maanden heeft hij geheerst op een manier die de sport niet eerder gezien heeft’, aldus de New York Times. Over de druk die er op hem ligt – Van Gerwen is de gedoodverfde winnaar: ‘Ieder ander resultaat is voor mij rampzalig.’



‘Ieder jaar meer toernooien, een groeiend aantal toeschouwers, meer kijkers van tv-uitzendingen en grotere prijzenpotten.’ Darten is een volwassen sport geworden, concluderen de Amerikanen. En de 27-jarige man uit Boxtel is het belangrijkste gezicht. De Michael Jordan.



‘Een superster’, ‘een grootheid’ wordt hij genoemd. ‘Misschien wel de grootste darter alle tijden’. Echter, alle kenners zijn het erover eens: om die laatste betiteling te krijgen, is die ene wereldtitel op zijn naam niet voldoende. Wereldtitels tellen, alle andere titels en al het prijzengeld ten spijt.



Het WK darts in Londen begint donderdagavond om 20.00 uur. Van Gerwen komt zaterdagavond voor het eerst in actie in het Alexandra Palace in Londen. Het doel: winnen in de finale op 2 januari.