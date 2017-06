Sportblog - Klaas-Jan Huntelaar voor één seizoen terug bij Ajax

Huntelaar naar Ajax

Huntelaar moet straks in de hiërarchie Kasper Dolberg voor zich dulden Marc Overmars Interview Huntelaar In april spraken we Klaas-Jan Huntelaar in aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax: 'Soms denk je: komt dat ronde ding nog voorbij?'

Klaas-Jan Huntelaar keert voor één seizoen terug bij Ajax. Dat heeft de Amsterdamse club vanmiddag bekendgemaakt. Huntelaar maakte vorige maand bekend na zeven jaar te vertrekken bij het Duitse Schalke 04 en zei daarbij direct een terugkeer naar Ajax niet uit te sluiten. Hij speelde van 2006 tot en met 2008 bij Ajax en werd in die tijd onder andere twee keer topscorer.



In de laatste maanden bij de club uit Gelschenkirchen kwam hij weinig aan spelen toe. Hij werd vooral ingezet als invaller. Na enkele eerdere pogingen wist Ajax hem nu dus wel te verleiden tot een terugkeer naar Amsterdam.



'Het is geen geheim dat Ajax mijn club is', aldus Huntelaar op de website van Ajax. 'Dus ik ben ontzettend blij dat ik hier nu terugkeer.'



Directeur spelersbeleid Marc Overmars zegt blij te zijn met de komst van Huntelaar. Uit het persbericht: 'We halen met Klaas-Jan een ervaren speler in huis die de club goed kent. Hij is fit en heeft veel zin om succesvol te zijn bij Ajax, maar hij weet wat hem te wachten staat.'



Huntelaar moet straks in de hiërarchie Kasper Dolberg voor zich dulden, erkent Overmars. De hoop is natuurlijk dat de Deense spits, die dit seizoen zijn definitieve doorbraak kende in het eerste elftal van Ajax, uiteindelijk net zoveel goals en miljoenen gaat brengen als Huntelaar deed.



Nadat hij voor Ajax in totaal 76 goals scoorde in 92 wedstrijden, verkaste hij voor 27 miljoen euro naar Real Madrid.