Sportblog - Kiki Bertens uitgeschakeld op Australian Open

Noors toptalent Ödegaard naar Heerenveen

Heerenveen is erin geslaagd het Noorse toptalent Martin Ödegaard naar het Abe Lenstra Stadion te halen. De 18-jarige aanvallende middenvelder komt over van Real Madrid.



De Friese club bevestigde maandag de komst van Ödegaard, die door veel clubs werd begeerd. Ook Ajax wilde de aanvallende middenvelder, die in mei 2015 als 16-jarige zijn debuut maakte in de hoofdmacht van Real Madrid, graag hebben.



Heerenveen maakte geen details over de transfer bekend, maar Spaanse media berichtten maandag dat Ödegaard voor anderhalf jaar wordt gehuurd. De huidige nummer vier van de eredivisie presenteert zijn aanwinst, die ook al Noors international is, dinsdag.



Real Madrid won twee jaar geleden de strijd om het toptalent, dat toen nog uitkwam voor de bescheiden Noorse club Strömsgodset IF. Zo'n beetje alle topclubs in Europa dongen naar de gunsten van Ödegaard, die in oktober 2014 als jongste voetballer ooit meespeelde in een EK-kwalificatieduel. Ödegaard was 15 jaar en 300 dagen toen hij in het duel tussen Noorwegen en Bulgarije in de 64ste minuut in het veld kwam.



Van een doorbraak in de hoofdmacht van coach Zinedine Zidane is het nog niet gekomen. Hij was meestal actief in het tweede team. Ödegaard stond eind november wel in de basis van Real in de bekerwedstrijd tegen Leonesa.