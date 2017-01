Sportblog - Kijken: de wondergoal van Olivier Giroud

Van Gerwen soeverein

Darter Michael van Gerwen heeft zich vrijdag in hoog tempo geplaatst voor de halve finales van het WK. De favoriet voor de hoofdprijs in Alexandra Palace rekende in de kwartfinale soepel af met Daryl Gurney uit Noord-Ierland: 5-1 (3-0 2-3 3-0 3-2 3-1 3-2).



Van Gerwen strijdt op nieuwjaarsdag met de winnaar van de dartsklassieker tussen Raymond van Barneveld en Phil Taylor, die het later op vrijdag tegen elkaar opnemen, om een plek in de eindstrijd op 2 januari.



De als eerste geplaatste 'Mighty Mike' jaagt in Londen op zijn tweede wereldtitel. De Brabander werd in 2014 op nieuwjaarsdag voor het eerst wereldkampioen. Dit seizoen wint Van Gerwen bijna alle toernooien waaraan hij meedoet. In Londen wil hij de kroon op het werk zetten.



In Gurney trof de Brabander vrijdag de man die hem ruim twee maanden geleden in Duitsland op zijn voorlopig laatste nederlaag had getrakteerd. De Noord-Ier stond voor het eerst bij de laatste acht op het WK. Een stunt zoals in oktober zat er geen moment in. Van Gerwen trok de eerste set binnen vijf minuten naar zich toe door al zijn dubbels gelijk raak te gooien. Daar zat ook een maximale finish van 170 bij, die Van Gerwen eindigde met bulls-eye. Hij herhaalde dat kunstje in de derde set, die hij ook afsloot door 170 uit te gooien.



Tussendoor had Gurney wel brutaal de tweede set gepakt, vooral omdat Van Gerwen daarin heel wat minder scherp was op de dubbels. Daarna stelde de Brabantse favoriet orde op zaken, al had hij twee keer wel vijf legs nodig om de set binnen te halen. Van Gerwen hoefde tegen Gurney niet op de toppen van zijn kunnen te spelen om zich te verzekeren van een plek bij de laatste vier.