Sportblog - Keeper Joyce Sombroek stopt bij Nederlands hockeyteam

Jan Siemerink weg bij tennisbond

Jan Siemerink stopt per 1 maart als technisch directeur van de Nedelandse tennisbond. Dit maakte de KNLTB maandag bekend. Het contract van de oud-tennisser zou in 2017 aflopen, maar de bond heeft besloten vanwege een ‘verschil in inzicht’ de overeenkomst niet te verlengen.



‘Als bestuur en directie stonden we voor een heel lastig besluit’, zegt Erik Poel, algemeen directeur van de KNLTB, op de website van de bond. ‘Jan heeft een positieve bijdrage geleverd aan het tennis in Nederland en is een zeer gewaardeerde collega. Maar door een verschil in inzicht moeten we helaas afscheid van hem nemen.’



Siemerink werkte sinds 2007 voor de KNLTB. Hij begon als captain van het Daviscupteam en was vanaf 2012 tevens technisch directeur. Al in december droeg Siemerink zijn taken als captain van het Daviscupteam over aan Paul Haarhuis.



In zijn functie als technisch directeur was Siemerink verantwoordelijk voor top- en jeugdtennis en zette hij zich in voor een betere topsportcultuur. Een meningsverschil over de voortgang hiervan zou tot de breuk geleid hebben.



‘Het was en is mijn ambitie om tennis in Nederland nog beter op de kaart te zetten’, zegt Siemerink op de site van de tennisbond. 'De afgelopen jaren heb ik me volledig en met heel veel plezier ingezet voor het Nederlandse tennis. De eerste stappen op weg naar verbetering zijn zeker zichtbaar. We hebben alleen een andere visie over de voortgang. Dan is het uiteindelijk beter dat ieder zijn eigen weg gaat.'



Voormalig bondsbestuurslid toptennis Martin Koek neemt de taken van Siemerink voorlopig waar.