Sportblog - Julia Ostapenko (19) in halve finale Roland Garros

Golden State deelt tik uit aan Cleveland

De basketballers van de Golden State Warriors hebben in de nacht van donderdag op vrijdag met groots machtsvertoon de Cleveland Cavaliers verslagen. Voor eigen publiek won de ploeg uit Californië in het eerste duel om de Amerikaanse landstitel met 113-91. Met name Kevin Durant was in vorm.



De aanvaller van de Warriors maakte 38 punten en gidste samen met Stephen Curry (28 punten en 10 assists) zijn ploeg naar de eerste zege in een best-of-sevenserie. Lebron James van de Cavaliers kon daar met 28 punten niet aan tippen. Hij doorbrak wel de grens van 6.000 punten in de play-offs van de NBA. Onlangs verbeterde James het puntenrecord van basketballegende Michael Jordan, die zijn puntenaantal bepaalde op 5.987.



Na de ruime zege van zijn ploeg wilde uitblinker Durant zich nog niet rijk rekenen. ‘We kunnen nog veel beter spelen dan vanavond, maar we zijn meer dan tevreden met de overwinning’, aldus Durrant. ‘We startten wat gespannen, pas na het tweede kwart speelden we goed. Maar we weten dat de tweede wedstrijd heel anders kan verlopen.’ Golden State Warriors, dat het zonder coach Steve Kerr moest stellen vanwege rugklachten, leidde bij rust met 60-52. Daarna speelden de Warriors met de Cavaliers. Zondag is de return in Oakland.



De Golden State Warriors en de Cleveland Cavaliers strijden al voor het derde jaar op rij om de basketbaltitel in Amerika. In 2015 legden de Warriors beslag op het landskampioenschap, vorig jaar was het de beurt aan de ploeg uit Ohio.