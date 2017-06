Sportblog - Jean-Paul Boëtius terug naar Feyenoord

Nieuwe bondscoach NTTB

Het doet heel veel pijn dat het achter mijn rug om is gegaan Elena Timina

Elena Timina wordt per 1 juli vervangen als bondscoach van de Nederlanders vrouwelijke tafeltennisselectie. Dit maakt de Nederlandse tafeltennisbond NTTB vandaag bekend. Ze wordt opgevolgd door Li Jiao, die als hoofdbondscoach ook het bondscoachschap van de vrouwen voor haar rekening zal nemen.



Timina had eerder zelf al aangeven dat er iets moest gebeuren binnen de tafeltennisselectie: ‘We hadden verschillende ideeën over de invulling van topsport’, aldus Timina, die zeer teleurgesteld is in de gang van zaken. ‘Ik heb veel pogingen gedaan om die verschillen met de speelsters te overbruggen om dezelfde lijn te vinden, maar dat is niet gelukt.’



Voor Timina, die als speelster en coach al zo'n vijftien jaar bij de NTTB betrokken, is er geen plek meer bij de bond. Ze wilde actief blijven binnen de tafeltennisbond in de rol van trainer op het Centrum voor Topsport en Opleiding, maar de NTTB stelt in een persbericht daar een andere kandidaat voor te hebben.



Timina: ‘Ik heb de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de bond. Zo ben ik van Amstelveen naar Ede verhuisd en heb ik mijn hoogste trainersdiploma gehaald. Ik was graag nog in dienst gebleven bij de bond. Maar helaas houdt het hier dus op.’



Timina heeft vrede met de keuze van de NTTB, maar voelt zich aan de kant gezet door Li Jiao. 'Ik ben heel erg teleurgesteld dat er geen gesprekken zijn geweest tussen mij en mijn vervangster. Het doet heel veel pijn dat het achter mijn rug om is gegaan. Li Jiao was meer dan een collega.'



Li Jiao snapt de teleurstelling van Timina, laat ze weten vanuit China, waar ze is voor een toernooi. 'Maar de afspraak was altijd dat technisch-directeur Paul Haldan en algemeen-directeur Achim Sialino de gesprekken zouden voeren. Ik vind het ook jammer voor Timina.'



Onder Timina werden onder andere de Olympische Spelen gehaald. Ook op de European Games in Bakoe waren de Nederlandse vrouwen succesvol met drie medailles (goud en twee keer zilver).