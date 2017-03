Sportblog - Huntelaar verlaat Schalke gratis na dit seizoen, geen contractverlenging

LA en Parijs willen alleen OS 2024

De oplossing die het Internationaal Olympisch Comité (IOC) dacht te hebben gevonden voor de tweestrijd rond het organiseren van de Olympische Spelen in 2024, lijkt te mislukken. Het IOC voelde wel wat voor het tegelijkertijd toewijzen van de Olympische Spelen in 2024 en 2028, met Parijs en Los Angeles als kandidaten, maar beide steden gaven dinsdag te kennen zich alleen kandidaat te stellen voor 2024.



Parijs liet als eerste weten dat het niet in de race is voor de organisatie in 2028. Dit benadrukte de voortrekker van het Parijs bidteam, drievoudig olympisch kampioen kanovaren Tony Estanguet. 'Het is 2024 en anders niet. Parijs gaat alleen voor dat jaar en niet voor 2028.'



Los Angeles volgde later op de dag: 'Los Angeles is de juiste stad voor 2024 en alleen dat jaar. Alle permanente accommodaties staan er al en we hebben nu 88 procent publieke steun', meldde het bidcomité.



Parijs en Los Angeles zijn nog de enige twee steden die de Zomerspelen in 2024 willen houden. Rome, Boedapest en Hamburg trokken zich in een eerder stadium terug. Vanwege de geringe belangstelling voor de organisatie overwoog het IOC op het congres van september dit jaar in Lima een dubbelbesluit te nemen en de Spelen van 2024 en 2028 te verdelen onder Parijs en Los Angeles.