Sportblog - Hoe een Formule1-verslaggever getuige werd van een historisch voetbalmirakel

F1-verslaggever bij 'voetbalwonder'

Als je 100 euro hebt betaald, blijf je tot de laatste minuut zitten. Formule1-verslaggever Lennart Bloemhof © AFP

Formule 1-verslaggever voor de Volkskrant, Lennart Bloemhof, is in Barcelona voor de testdagen voor het nieuwe raceseizoen én voor een interview met Max Verstappen. Tussen de bedrijven door tikte hij een kaartje op de kop voor de achtste finale van de Champions League tussen FC Barcelona en Paris Saint-Germain. ‘De beste 100 euro die ik ooit heb uitgegeven’. Zijn persoonlijke verhaal:



'Ik wilde heel graag Lionel Messi nog een keer zien spelen. Dit was dus een mooie kans. Maar ik heb lang getwijfeld. Veel geld hoor, 100 euro voor een voetbalwedstrijd. Iets meer nog zelfs. En eigenlijk was het ook al beslist. Ik dacht niet dat Barcelona het verschil van vier doelpunten goed ging maken.'



'Maar goed, een dag van tevoren toch nog een kaartje gehaald. Helemaal bovenin. Probleem was dat ik om 19.00 uur nog op het Formule 1-circuit was. Vanaf het treinstation Barcelona Sants ben ik samen met een collega van het AD naar het stadion gerend om toch nog op tijd te komen. Tegelijk met het eerste fluitsignaal zat ik op mijn plek. Het duurde echt even voordat ik besefte waar ik zat. Ongelooflijk, die sfeer. En dat terwijl Barcelona praktisch uitgeschakeld was. Barcelona moest eervol uit Europa, het liefst met een ruime zege. Dat sentiment leefde in het stadion. Ik kreeg nog een appje van mijn vader: zelfs hier op de televisie is de sfeer prachtig.'



‘Na de 3-1 leek het sprookje voorbij en viel het stadion stil. Een jongen voor me, met petje en sjaal gekleed, stapte met gebogen hoofd op. Je zag dat overal in het stadion. Het was een mooi uur geweest, maar om de volgende ronde te halen moest er een wonder gebeuren. Ik snapte die jongen wel hoor. Als er bijna 100 duizend man tegelijk weggaan, ontstaat er chaos. Die wil je vermijden. Ik twijfelde niet. Als je 100 euro hebt betaald, blijf je tot de laatste minuut zitten.'



‘De laatste minuten zijn een waas. Na de 5-1 ging iedereen staan, schreeuwen. Het besef dat hier geschiedenis in de maak was, drong tot op de vijfde ring door. Toen het verlossende doelpunt viel, stroomden de tranen over de wangen van de mensen die om me heen zaten. Een oude vrouw zwaaide wat met een vlaggetje en keek met tranen in haar ogen vol ongeloof naar het veld. Spaanse emoties. Niemand vertrok na het laatste fluitsignaal. Het clublied van Barcelona werd zeker zo’n vijf keer uit volle borst meegebruld.'



‘Het mooist was misschien nog wel de terugweg vanaf het stadion: Zo gelukzalig, zo vredig en overal toeterende auto’s. Alsof er na jaren oorlog een vredesfeest gevierd kon worden. Was het magisch?, vroeg de beveiliger van mijn hotel? Historisch, antwoordde ik in mijn beste Spaans.'