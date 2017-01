Sportblog - Grootste verlies ooit voor Los Angeles Lakers

Man U krijgt contraterrorisme-manager

Manchester United heeft de gelederen versterkt met een voormalig inspecteur van de plaatselijke politie. Die gaat bij de club van José Mourinho aan de slag als contraterrorisme-manager om de beveiliging van de club op te poetsen.



De aanstelling van de anonieme veiligheidsmanager volgt op een tweetal incidenten in het stadion van Man U. Voor aanvang van een duel tegen Bournemouth in mei werd Old Trafford ontruimd, nadat een verdacht pakket was aangetroffen in de wc. Vals alarm, bleek later: het neppakket was per abuis blijven liggen na een veiligheidsoefening.



Het andere voorval vond een half jaar later plaats. Twee fans, verstopt in de toiletten, brachten de nacht door op Old Trafford. Ze hoopten zo de wedstrijd tegen Arsenal te kunnen bijwonen. Een onschuldige studentenstreek, maar wel één die aantoonde dat de beveiliging op Old Trafford niet waterdicht is.



De club uit Manchester scherpte eerder al de beveiliging aan na de aanslagen in Parijs november 2015. Aan de poort van Old Trafford wordt strenger gefouilleerd, auto's worden gecheckt en de ramen zijn bedekt met anti-schervenfolie, in het geval van een explosie.