Sportblog - Giro d'Italia schrapt omstreden dalersklassement na kritiek over veiligheid

Selby opnieuw wereldkampioen snooker

Met een wonderbaarlijke ontsnapping heeft de Engelsman Mark Selby voor de derde maal de wereldtitel snooker veroverd. Selby was in Sheffield de baas over de Schot John Higgins, die vier wereldtitels achter zijn naam heeft staan.



Higgins leidde zondag op zeker moment met 10-4, maar die voorsprong was aan het einde van de dag al gereduceerd tot drie. Maandag kwam de 'Jester from Leicester' pas echt in zijn ritme. In het derde deel van de wedstrijd won hij zes van de zeven frames en stond het opeens 13-11 in het voordeel van Selby, die maandag rond middernacht de partij met 18-15 afsloot.



‘Ik kan het niet geloven", reageerde Selby na afloop. ‘Ik moet mezelf in mijn arm knijpen. Drie wereldtitels, dat is ongelofelijk.’ Zijn tegenstander Higgins loofde de prestatie van Selby. ‘Hij is een van de groten in de geschiedenis van het snooker. Mark is van graniet. Ik heb alles gegeven, maar dat volstond niet. Ik ben trots op mezelf, maar hij was te sterk.’



De 33-jarige Selby is pas de vierde speler in de geschiedenis die erin slaagt zijn titel te verlengen in het Crucible Theatre van Sheffield. Dat deden alleen de snookerlegendes Steve Davis (3 titels op rij), Stephen Hendry (5 op rij) en Ronnie O'Sullivan hem voor.