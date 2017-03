Sportblog - Franse voetballegende Kopa (85) 'le Napoléon du football' overleden

Salazar in opspraak

De nieuwe trainer van de Nederlandse hardloper Sifan Hassan is weer in opspraak geraakt. Volgens de Britse krant The Times heeft Alberto Salazar de anti-dopingregels geschonden door het aminozuur L-carnitine door middel van een infuus toe te dienen. Dat zou blijken uit een rapport van het Amerikaanse anti-dopingagentschap USADA. Het document dateert uit maart 2015.



Het product zou vetverbranding stimuleren, ophoping van melkzuur tegengaan en herstel na zware inspanning bevorderen – claims die overigens niet wetenschappelijk zijn ondersteund. Het gebruik ervan is toegestaan, maar de reglementen verbieden dat een infuus in een hoeveelheid van meer dan 50 milliliter in minder dan zes uur wordt verstrekt.



Salazar zou zich daar niet aan hebben gehouden. Volgens The Times past hij de methode al langer toe. In een e-mail stelde hij wielrenner Lance Armstrong ervan op de hoogte toen hij nog al renner actief was. ‘Lance, bel me zo snel mogelijk. We hebben het getest en het is fantastisch.’ Ook is er sprake van dat Salazar viervoudig olympisch kampioen Mo Farah ertoe probeerde te bewegen gevaarlijke doses vitamine D in te nemen.



Tegen de Amerikaan van Cubaanse komaf, zelf een voormalig marathonloper, loopt nog een onderzoek na beschuldigingen over experimenten met verboden middelen, waaronder testosteron. Sifan Hassan stapte eind vorig jaar over naar de trainingsgroep van Salazar. Ze verklaarde toen ervan overtuigd te zijn dat hij zich aan de regels tegen dopinggebruik hield.